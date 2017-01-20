В Североморске состоится торжественное открытие Областных Рубцовских чтений

22 января в Североморске при поддержке комитета по культуре и искусству Мурманской области состоятся II Областные Рубцовские чтения.

Североморск выбран местом проведения чтений не случайно: вологжанин Николай Михайлович Рубцов служил на Северном флоте с 1955 по 1959 гг., именно в г. Североморске начался творческий путь поэта, его первые стихи о море были опубликованы во флотской газете «На страже Заполярья».

Участники чтений познакомятся с литературными традициями флотской столицы, побывают в мини-музеях Николая Рубцова в Центральной городской библиотеке (г. Североморск, ул. Кирова, 2) и Центральной детской библиотеке (г. Североморск, ул. Головко, 5).

Изюминкой чтений станет «свободный микрофон», в рамках которого участники мероприятия прочитают любимые стихотворения Н. Рубцова и поделятся своим восприятием творчества поэта.

Областная детско-юношеская библиотека представит сборник новых исследований литературоведа Леонида Вересова «Рубцов и Север».

Кульминацией праздника станет литературная гостиная «Николай Рубцов:… и пусть стихов серебряные струны», которая откроется в 14.00 в Центре досуга молодёжи (г.Североморск, ул. Душенова, 10а).