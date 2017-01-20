ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ+Бизнес: Симуляторы заинтересовали компании Мурманской областиФашизм не пройдет, или Акция памяти прошла в стороне от законного места
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика20.01.17 09:24

В Североморске состоится торжественное открытие Областных Рубцовских чтений

22 января в Североморске при поддержке комитета по культуре и искусству Мурманской области состоятся II Областные Рубцовские чтения.

Североморск выбран местом проведения чтений не случайно: вологжанин Николай Михайлович Рубцов служил на Северном флоте с 1955 по 1959 гг., именно в г. Североморске начался творческий путь поэта,  его первые стихи о море были опубликованы во флотской газете «На страже Заполярья».

Участники чтений познакомятся с литературными традициями флотской столицы, побывают в мини-музеях Николая Рубцова в  Центральной городской библиотеке (г. Североморск, ул. Кирова, 2) и Центральной детской библиотеке (г. Североморск, ул. Головко, 5).

Изюминкой чтений станет «свободный микрофон», в рамках которого участники мероприятия прочитают любимые стихотворения Н. Рубцова и поделятся своим восприятием творчества поэта.

Областная детско-юношеская библиотека представит сборник новых исследований литературоведа Леонида Вересова «Рубцов и Север».

Кульминацией праздника станет литературная гостиная «Николай Рубцов:… и пусть стихов серебряные струны», которая откроется в 14.00 в Центре досуга молодёжи (г.Североморск, ул. Душенова, 10а).

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаО восстановлении реальной заработной платы до предкризисного уровня говорить рано - ВШЭВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорогоТемпы роста продаж молочной продукции в России за год замедлились в 5 раз в натуральном выражении - аналитики «Nielsen»
-ФоторепортажМарш знаний прошёл в Североморске
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееДелегация от Мурманской области примет участие в XVI съезде партии «Единая Россия»
-Слово не воробей...Для Териберки нужен мозговой штурм
-Нам интересно Ваше мнение
14.01.17: Фонд «Общественное мнение» утверждает, что 75% россиян рады тому, что в мире боятся России. А как вы считаете, на чём основывается этот страх мирового сообщества?Проголосовало: 496 человек
-Ходят слухи…Взвалить на женские плечи новые полномочия
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире10:00«Международные новости». Информационная программа10:30Новости. Информационная программа.11:00«КГБ в смокинге». Художественный сериал, 8 серия (16+)12:00«Знаки». Развлекательная программа (12+)12:30Новости. Информационная программа.13:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиНаиболее высокая заработная плата в Мурманской области у работников рыболовства и рыбоводстваНалогоплательщики Мурманской области перевыполнили показатели 2015 года по перечислению налоговых платежей-PRO ВалютуДоллар укрепился почти на 17 копеек, евро снижается на 4 копейкиМировые цены на нефть сегодня растут, укрепляя рубль-PRO ЭнергетикуВ Финляндии установлен новый рекорд импорта электроэнергии из РоссииВ Мурманской области выработка электроэнергии выросла на 3,3%-PRO ЖКХРеформа, однако: вспомнили о крышах, установили персонифицированность жалоб, ОДН запихали в содержание и ремонт жилого домаПлановые отключения в Мурманске на 20 января-PRO Нефть и газГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»Разведанные запасы нефти в Арктике в 2016 году составляют 585 млн тонн – Сергей Донской-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения