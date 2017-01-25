В Североморске состоялось торжественное открытие Областных Рубцовских чтений

В Североморске состоялось торжественное открытие II Областных Рубцовских чтений. Столица Краснознаменного Северного флота была выбрана местом проведения чтений не случайно: вологжанин Николай Михайлович Рубцов служил на Северном флоте с 1955 по 1959 гг., именно в г.Североморске начался творческий путь поэта, его первые стихи о море были опубликованы во флотской газете «На страже Заполярья».

С приветственным словом перед участниками мероприятия выступили заместитель председателя комитета по культуре и искусству Мурманской области Александр Баранников и начальник Управления культуры и международных связей ЗАТО г.Североморск Елена Шкор.

Участники чтений - писатели Михаил Орешета, Владимир Сорокажердьев, сотрудники муниципальных библиотек области побывали на экскурсии в мини-музее писателей флотской столицы Центральной городской библиотеки. Гостей праздника поразили экспонаты музея, большое количество личных вещей писателей, отражающих быт середины XX века, а также значительный фонд книг с автографами. Посетителям была представлена возможность полистать подшивку газеты «Краснофлотец» за 1941 год.

В Центральной детской библиотеке участники Областных чтений узнали историю создания мини-музея Николая Рубцова, а также обсудили новые и наиболее ценные прежние издания поэтического творчества северян. Писатель Владимир Сорокажердьев подарил организаторам и участникам беседы историческое издание Мурманского отделения Всероссийского фонда культуры «На вершине земли Кольской» материалы Рубцовских чтений в г. Апатиты 1994 года.

Сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки презентовали изданную библиотекой книгу Леонида Вересова «Я влюбился в далёкое море. Учеба, работа и служба поэта Николая Рубцова на Севере». В сборник вошли известные ранее статьи и неопубликованные ещё исследования автора, касающиеся мурманского периода жизни Николая Рубцова.

Самым ярким событием дня стала литературно-музыкальная композиция «И пусть стихов серебряные струны…», посвященная высокой поэзии Николая Рубцова. Ребята из школ города № 1, 10 и 12 и учащиеся кадетского класса выразительно прочитали стихи поэта, сумев передать чувства и эмоции, вложенные в стихотворные строки автора.

В завершение мероприятия директор Мурманской областной детско-юношеской библиотеки Валентина Махаева поблагодарила за организацию старта II Областных Рубцовских чтений и вручила памятный символ директору Североморской централизованной библиотечной системы Ольге Ефименко.