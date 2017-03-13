В Североморске сотрудники полиции нашли двух заблудившихся лыжниц

В полицию Североморска 11 марта около 23 часов от спасателей поступила информация о том, что две женщины – мать и дочь – позвонили на телефон «112» и попросили помощи, так как они заблудились. Жительница Североморска 1965 года рождения и её дочь, проживающая в Мурманске, 1995 года рождения, отправились днём на лыжную прогулку в район загородного парка города Североморска. Свернув с организованных троп, они углубились в лес. Когда женщины поняли, что заблудились, они пытались найти дорогу самостоятельно. Поняв, что сами выйти к дороге они не могут, женщины позвонили на телефон службы спасения.

В район поиска были направлены сотрудники уголовного розыска совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы. Всего в розыске участвовали шесть полицейских: заместитель командира взвода ППС капитан полиции Алексей Строкин, старший сержант полиции Андрей Шубин, инспектор мобильного взвода капитан полиции Талиб Ахмедов, инспектор мобильного взвода капитан полиции Данил Бронников и стажер Татьяна Гвоздовская, а также оперуполномоченный отдела уголовного розыска Александр Юдаев, который координировал действия разыскной группы по телефону. Операцией по розыску руководил заместитель начальника отдела розыска МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной Анатолий Колесник, выехавший непосредственно в район поиска. С потерявшимися северянками полицейские постоянно поддерживали связь по телефону.

В результате оперативно-разыскных мероприятий, в том числе с применением ракетницы, женщины, ориентируемые полицейскими по телефону, около 4 часов утра 12 марта вышли в район Спецстроя примерно за 8 км от города Североморска, где их уже ждали сотрудники полиции. Северянки были доставлены экипажем ППС по месту жительства.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, за профессиональные и грамотные действия по розыску потерявшихся людей руководством МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной принято решение об объявлении участвовавшим в операции сотрудникам полиции благодарности.