В Школе ремёсел Мурманского областного художественного музея состоялась творческая встреча, посвященная Рождеству Христову

Встречу, посвященную Рождеству Христову, провели в Школе ремёсел Мурманского областного художественного музея. На «Рождественские посиделки» были приглашены дети из культурно-досуговых учреждений Мурманской области. В программе мероприятия - забавы, колядки, викторины, встречи с героями любимых произведений. Ребята также продемонстрировали свое творчество.

В Школе ремёсел была развернута выставка-ярмарка, которая позволяет обменяться опытом и наладить дружеские связи среди творческих северян.