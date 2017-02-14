В Снежногорске стартовал цикл мероприятий, посвященный 60-летию со дня основания г.Гаджиево

В Городской детской библиотеке «Мир Детства» г.Снежногорск стартовал цикл мероприятий, посвященный 60-летию со дня основания г. Гаджиево.

Цикл начался с патриотического часа для снежногорских школьников «Город имени героя». Ребята узнали историю города подводников. Разные названия были у него - населённый пункт Ягельная Губа, после - поселок переименовали в Гаджиево в память о Герое Советского Союза капитане 2 ранга Магомете Гаджиеве. Юным снежногорцам библиотекари еще раз напомнили, что Гаджиев - первый дагестанец, удостоенный звания Герой Советского Союза. С начала Великой Отечественной войны он участвовал в 12 боевых походах. На его личном счету к лету 1942 года числилось 10 потопленных транспортов противника.

110-летие со дня рождения Магомеда Гаджиева северяне отметят в декабре 2017 года.