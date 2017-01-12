В «Солнечном доме» научат рисовать песком

14 января в Мурманском областном театре кукол перед показами спектакля «Королевские зайцы» педагоги студии «Солнечный дом» проведут развивающий урок по рисованию песком.

Школа рисования песком «Солнечный дом» - уникальная студия, представляющая рисование песком как самостоятельный вид искусства, доступный для всех - от малышей до взрослых. Такие творческие занятия помогают детям развивать художественный вкус и мелкую моторику рук.