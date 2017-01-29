В состав Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району вошёл сторожевой корабль нового поколения «Полярная звезда»

В Мурманске состоялись торжественные мероприятия, посвященные вхождению в состав Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району пограничного сторожевого корабля первого ранга «Полярная звезда». В церемонии встречи корабля принял участие заместитель губернатора Мурманской области Игорь Бабенко.

От имени губернатора Марины Ковтун он выразил благодарность всем, кто принимал участие в проектировании, строительстве, испытаниях этого мощного корабля – первого в серии сторожевых кораблей нового поколения. Особые слова благодарности заместитель губернатора адресовал коллективам заводов в Зеленодольске, что в Республике Татарстан, а также в Кронштадте, выполнившим основной объем работ.

«Позвольте от имени губернатора Марины Васильевны Ковтун передать вам слова приветствия и поздравления с прибытием в родную базу. Добро пожаловать домой! Теперь город-герой Мурманск, Мурманская область, Кольский Север по праву становятся вашим родным домом. Сегодня Российское государство определяет Арктику зоной своих приоритетов. На ваш самый мощный корабль Пограничного управления ФСБ по западному арктическому району возлагается особая миссия», - сказал Игорь Бабенко.

Заместитель губернатора пожелал экипажу корабля хранить верность славным традициям морских пограничников, а также традиционные семь футов под килем.

– «Полярная звезда» стала ещё одним символом возрождения мощи Российского флота, подтверждением незыблемости стратегического курса государства на обеспечение всеобъемлющей защиты наших интересов в Арктике, – подчеркнул Сергей Дубовой, председатель Мурманской облдумы, в своём поздравлении. – Пусть боевые дежурства «Полярной звезды» на северных рубежах нашей Отчизны станут достойным продолжением славных традиций морских пограничников Заполярья.

Спикер пожелал экипажу нового корабля успешной службы и семь футов под килем.