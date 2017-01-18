В столице подводных сил прошел чемпионат по армейскому рукопашному бою

Традиционно для соревнований такого уровня, они начались с построения и торжественного открытия, которое провёл заместитель командира войсковой части в/ч 95155 контр-адмирал Владимир Волков, пожелав спортсменам интересной борьбы и честных побед.

В Гаджиево отношение к этому виду спорта особое, поскольку армейский рукопашный бой как вид спорта тесно связан с армейской подготовкой. Армейский рукопашный бой – универсальная система обучения приёмам защиты и нападения, соединяющая в себе многие функциональные элементы из арсеналов мировых видов единоборств. Уникальность АРБ в том, что он применяется в реальной боевой подготовке.

По итогам всех поединков первое общекомандное место завоевала 31 дивизия, второе место - 24 дивизия, «бронза» соревнований у ПДСС.