В сторону южную - жители Североморска получают жилищные сертификаты

В администрации флотской столицы состоялось торжественное вручение государственных жилищных сертификатов. Возможность приобрести недвижимость за пределами ЗАТО получили 14 североморцев. Среди счастливых обладателей жилищных сертификатов А.Н. Сирая, Р.Д. Гедыма, Г.Г. Рудалева, Л.С. Энс, Л.А. Ермохина, Л.Х. Кузнецова, Н.С. Семенова, Г.И. Васильченко, Л.Н. Мулина, З.М. Касаткина, И.Ю. Ганина, Н.И. Борисенко, И.А. Кузнецов, Т.А. Иващук.

География уже запланированного приобретения недвижимости широка. Это Республика Карелия, Тверская, Ленинградская, Воронежская области, города Санкт-Петербург, Воронеж, Тольяти, Пенза, Тамбов, Мурманск и другие.

Глава ЗАТО г.Североморск Александр Абрамов и глава администрации ЗАТО г.Североморск Ирина Норина, вручив сертификаты, поздравили всех счастливых получателей ГЖС с возможностью приобретения долгожданного жилья за пределами ЗАТО.