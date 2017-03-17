Найм жилья для кого-то подешевеет, а для кого-то подорожаетОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Погружаемся в процессы капитального ремонта многоквартирных домов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика17.03.17 09:03

В сторону южную - жители Североморска получают жилищные сертификаты

В администрации флотской столицы состоялось торжественное вручение государственных жилищных сертификатов. Возможность приобрести недвижимость за пределами ЗАТО получили 14 североморцев. Среди счастливых обладателей жилищных сертификатов А.Н. Сирая, Р.Д. Гедыма, Г.Г. Рудалева, Л.С. Энс, Л.А. Ермохина, Л.Х. Кузнецова, Н.С. Семенова, Г.И. Васильченко, Л.Н. Мулина, З.М. Касаткина, И.Ю. Ганина, Н.И. Борисенко, И.А. Кузнецов, Т.А. Иващук.

География уже запланированного приобретения недвижимости широка. Это Республика Карелия, Тверская, Ленинградская, Воронежская области, города Санкт-Петербург, Воронеж, Тольяти, Пенза, Тамбов, Мурманск и другие.

Глава ЗАТО г.Североморск Александр Абрамов и глава администрации ЗАТО г.Североморск Ирина Норина, вручив сертификаты, поздравили всех счастливых получателей ГЖС с возможностью приобретения долгожданного жилья за пределами ЗАТО.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаБогатые богатеют, бедные нищают - экономическая политика капитализма в России в XXI веке«Негативная стабилизация» - рай для чиновников и силовиковПоказатели продаж новых автомобилей по итогам года в России снижаются
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКПРФ опять на перепутье: в Мурманской области чистка, в центре неопределённость
-Слово не воробей...Не всё можно решить на месте
-Нам интересно Ваше мнение
08.03.17: Журналисты и многочисленные эксперты сменили высосанные из «Твиттера» оптимизм в отношениях между Трампом и Путиным на пессимизм. А как вы относитесь к вопросу сотрудничества между США и Россией?Проголосовало: 570 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире17:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)17:30Новости. Информационная программа.18:00«Умка». Детская программа (6+)18:30Новости. Информационная программа.19:00«Открытая студия». Тематическая программа (12+)19:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиС россиян скоро будут брать плату за получение своих денегЦвет Отечества: в России стало больше долларовых миллионеров-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 31 копейку, евро – почти на 12 копеекЕвро и доллар разворачиваются-PRO ЭнергетикуЭнергетики «ТГК-1» обсудили перспективы сотрудничества с финскими коллегамиУвеличение выручки ПАО «МРСК Северо-Запада» обусловлено изменением схемы котловых взаиморасчётов в Мурманской области и увеличением потребления электроэнергии промышленных предприятий в регионах присутствия-PRO ЖКХОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Погружаемся в процессы капитального ремонта многоквартирных домовПлановые отключения в Мурманске на 17 марта-PRO Нефть и газДобыча «чёрного золота» марки Urals в Баренцевом море приносит сегодня небольшую прибыльКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»-PRO ЗаконыНа заседании правительства России одобрены изменения в закон о занятости населенияОфицерам ВМФ и их родственникам узаконили наследование кортиков
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения