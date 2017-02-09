В «Студенческих посиделках» приняли участие первокурсники и студенты, заканчивающие обучение

Для выпускников Мончегорского центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, «Тёплый дом» стало ежегодной традицией встречаться с друзьями, чтобы отметить день студента. В этом году не обошлось без праздника, специалисты службы сопровождения детей и замещающих семей, действующей на базе организации для детей-сирот, организовали «Студенческие посиделки», в которых приняли участие и первокурсники, и студенты, заканчивающие свое обучение.

Ребята приняли участие в весёлой конкурсной программе с шутками и розыгрышами. Выпускники показали сноровку, смекалку и находчивость в конкурсах, а в конце программы читали смешные пожелания из волшебной шкатулки.

Неформальная атмосфера встречи способствовала сплочению ребят, укреплению их дружеских отношений, они получили позитивные эмоции и хорошее настроение.

Всего в регионе действуют 9 служб сопровождения выпускников, сведения о которых размещены на сайте «Дети-Мурман.ру».