В суд направлено уголовное дело по факту растраты 700 тысяч рублей муниципального предприятия

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах в Полярный районный суд направлено уголовное дело отношении Светланы К-ой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160 (присвоение). Долгое время К-ва скрывалась от органов следствия и суда, но в сентябре 2016 года была задержана в Свердловской области.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемая, работая в должности директора УМП «Колос» в ЗАТО Снежногорск, используя свое служебное положение по предварительному сговору с соучастником похитила вверенные ей денежные средства, принадлежащие предприятию, на общую сумму почти 700 тысяч рублей.

Судом К-ой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Мурманским прокурором по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах в интересах МО ЗАТО Александровск заявлен иск о взыскании с К-ой суммы ущерба.

Санкция части 3 статьи 160 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы срок до шести лет.