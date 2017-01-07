В связи с ухудшением погоды в Колэнерго введён режим повышенной готовности

В связи с прогнозируемым осложнением метеорологической обстановки филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» принимает дополнительные меры для минимизации возможных последствий и предотвращения нарушения электроснабжения потребителей.

С 21.30 6 января в Колэнерго действует режим повышенной готовности.

В энергокомпании осуществляется непрерывный мониторинг фактических метеоусловий.

МРСК Северо-Запада обращает внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров , проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Единый телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада 8- 800-333-02-52.