В связи с ухудшением погоды в Колэнерго введён режим повышенной готовности
В связи с прогнозируемым осложнением метеорологической обстановки филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» принимает дополнительные меры для минимизации возможных последствий и предотвращения нарушения электроснабжения потребителей.
С 21.30 6 января в Колэнерго действует режим повышенной готовности.
В энергокомпании осуществляется непрерывный мониторинг фактических метеоусловий.
МРСК Северо-Запада обращает внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе
Единый телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада 8- 800-333-02-52.