В текущем году на боевое дежурство заступит соединение ПВО Северного флота, оснащенное ЗРС С-400 «Тиумф»

В 2017 году соединение противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Северного флота, оснащенная новейшими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 «Триумф», заступит на боевое дежурство по охране воздушных границ России с арктических направлений.

В конце прошедшего года расчеты зенитных ракетных подразделений дивизии уже освоили новые системы на полигоне Капустин Яр (Астраханская область) в ходе выполнения начальных боевых стрельб.

На полигоне отрабатывались вопросы ведения учебного противовоздушного боя с применением ракет-мишеней, имитирующих современные средств воздушного нападения условного противника днем и ночью в сложных метеоусловиях при активном радиоэлектронном противодействии.

ЗРС С-400 «Триумф» предназначена для высокоэффективной защиты объектов от ударов всеми видами средств воздушного нападения. Способна поражать самолёты-поставщики помех, самолеты радиолокационного дозора и наведения, самолёты-разведчики, самолёты стратегической и тактической авиации, тактические, оперативно-тактические баллистические ракеты, баллистические ракеты средней дальности, гиперзвуковые цели и другие современные и перспективные средства воздушного нападения.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, система может применяться ночью и днем в любых физико-географических условиях при сильном радиоэлектронном противодействии со стороны условного противника.