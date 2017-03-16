В Терском районе полицейскими задержан подозреваемый в угрозах убийством

В отдел полиции с заявлением обратилась 32-летняя местная жительница. Она сообщила о том, что её дочери 2003 года рождения и двум её ровесницам неизвестный угрожал пистолетом. В ходе опроса потерпевших полицейскими было установлено, что девочки находилась вечером у дома по улице Советская. К ним подошёл мужчина и, демонстрируя предмет, похожий на пистолет, угрожал выстрелить. Потерпевшие испугались.

Восприняв в данной ситуации угрозы, как реально осуществимые, они убежали с места происшествия и обратились за помощью к родителям.

Сотрудниками полиции подозреваемый - 26-летний местный житель, - был установлен и задержан. Мужчина не работает, был ранее судим за умышленное причинение вреда здоровью. Он признался в содеянном и пояснил, что ему показалось, будто девушки нелицеприятно высказались в его адрес. Пистолет по его словам, был не настоящий, приобретён в сувенирном магазине. После инцидента, мужчина, якобы его выбросил.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет.