С 1 января 2017 года государственная информационная система (ГИС) ЖКХ - к услугам граждан, недовольных работой коммунальщиковПравительство России не включило Мурманскую область в список неблагоприятных для сельскохозяйственной деятельности регионов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика31.01.17 10:25

В УФСИН провели сборы с молодыми сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции

В УФСИН России по Мурманской области прошли учебно – методические сборы с сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции, прослужившими менее трёх лет.

На сборах рассматривались вопросы обеспечения законности в подразделениях УИИ, осуществление контроля за лицами, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а также осужденными к ограничению свободы. Проверялись также знания законов, приказов и инструкций, регламентирующих служебную деятельность УИИ УФСИН.

Для закрепления полученных знаний и навыков с молодыми сотрудниками было проведено практическое занятие по организации работы системы электронного мониторинга подучётных лиц (электронных браслетов). Особый акцент во время занятия был сделан на действиях операторов СЭМПЛ при выявлении нарушений со стороны лиц, стоящих на учёте.

Подобные сборы в УИИ проводятся регулярно с целью повышения профессионального мастерства молодых сотрудников, оказания практической помощи в качественном выполнении служебных задач.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаХорошо живём: экономический кризис в 2016 году затронул 78% россиянО восстановлении реальной заработной платы до предкризисного уровня говорить рано - ВШЭВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорого
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееДелегация от Мурманской области примет участие в XVI съезде партии «Единая Россия»
-Слово не воробей...Для Териберки нужен мозговой штурм
-Нам интересно Ваше мнение
21.01.17: Дональд Трамп, президент США, после инаугурации вошёл в Белый дом. Какое значение для вас имеет событие мирового значения, если судить по реакции СМИ?Проголосовало: 569 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире11:00«КГБ в смокинге». Художественный сериал, 13 серия (16+)12:00«Открытая студия + Бизнес». Тематическая программа (12+)12:30Новости. Информационная программа.13:00«Международные новости». Информационная программа13:30Новости. Информационная программа.14:00«Умка». Детская программа (6+)
-PRO ДеньгиРост просроченных кредитов по ипотеке на 39% отмечен экспертами Объединенного кредитного бюроТого, чего хотят пенсионеры, они не получат-PRO ВалютуДоллар разворачивается на повышениеМинфин РФ собирается девальвировать рубль?-PRO ЭнергетикуКоммунальная революция: электрообогрев хотят узаконитьПредставители муниципалитетов «слетелись» на свет в Мончегорск-PRO ЖКХС 1 января 2017 года государственная информационная система (ГИС) ЖКХ - к услугам граждан, недовольных работой коммунальщиковПлановые отключения в Мурманске на 31 января-PRO Нефть и газДобыча нефти на арктическом шельфе России в 2016 году выросла в 2,5 раза – до 2,15 млн тоннГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения