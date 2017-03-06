В УФСИН России по Мурманской области стартовал Всероссийский конкурс на лучшее исполнение песен среди осужденных «Калина красная»

Конкурс организован Общероссийской общест­венной организацией «Попечительский совет уголовно-исполнительной системы» и Региональным общественным фондом содействия талантам в области культуры и искусства «Калина красная».

В соответствии с правилами, к участию допускаются исполнители авторских песен, баллад, романсов, песен советских и российских композиторов и поэтов.

«Калина красная» включает в себя три этапа. Первый и второй предполагают проведение отборочных конкурсов в исправительных учреждениях регионов. Записи лучших исполнителей песен направляются в ФСИН России.

Одной из первых, где прошёл отборочный тур данного творческого состязания, стала оленегорская колония-поселение № 24. Перед жюри, состоящего из руководства Управления и учреждения, выступило 5 конкурсантов. Победителями первого этапа признаны два самодеятельных артиста, исполнивших песни Виктора Цоя «Кукушка» и знаменитую «Смуглянку».

Подобный отбор исполнителей для участия в следующем этапе конкурса прошёл уже в мурмашинских ИК-16 и ИК-18,а также в мурманской ИК-17.

Лучшие исполнители среди осуждённых региональной уголовно-исполнительной системы по решению специалистов-экспертов Фонда «Калина красная» будут выдвинуты кандидатами на третий этап конкурса, который намечен на июль текущего года.

«Калина красная» проводится в течении ряда последних лет и успел завоевать заслуженную популярность. Некоторые самодеятельные исполнители песен - победители финалов смогли после освобождения продолжить свою жизнь на профессиональной сцене. Финал конкурса «Калина Красная» будет проведён осенью 2017 года в городе-герое Волгограде.