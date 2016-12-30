В уходящем году в Мурманской области отмечается снижение рождаемости

Министерства экономического развития Мурманской области в конце года подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-ноябрь 2016 года и оценке основных показателей за январь-декабрь 2016 года. Как сообщает ведомство, демографическая ситуация в Мурманской области в уходящем году отражает объективные структурные характеристики населения.

По оценке Мурманскстата, численность постоянного населения Мурманской области на 1 ноября 2016 года составила 758,8 тысячи человек и уменьшилась с начала года на 3,3 тысячи человек (на 0,4%).

По итогам десяти месяцев отмечается снижение рождаемости, что в основном обусловлено сокращением численности женщин репродуктивного возраста (18-39 лет), в 2016 году к уровню 2015 года - на 3%, или 3,7 тысячи человек, особенно женщин в возрасте 20-29 лет - на 6% при общем снижении численности населения региона на 0,5%.

По предварительным данным Мурманскстата, за истекший период родилось 7227 детей, что на 4,7% меньше аналогичного периода 2015 года. Коэффициент рождаемости снизился до 11,4 родившихся на 1000 населения против 11,9 в январе-октябре 2015 года.

Число умерших в январе-октябре т.г. снизилось на 0,7% (7320 человек против 7372 человека в январе-октябре 2015 года). Общий коэффициент смертности составил 11,5 умерших на 1000 населения, что на уровне соответствующего периода предыдущего года.

Среди основных классов причин смерти рост смертности (число умерших на 100 тысяч населения) отмечен от внешних причин (на 11%), болезней органов дыхания (на 10%) и злокачественных новообразований (на 8%). Смертность от туберкулеза снизилась на 24%, болезней органов пищеварения – на 11%, болезней системы кровоснабжения - на 6%.

Численность детей, умерших в возрасте до года, сократилась на 33% (до 30 человек), коэффициент младенческой смертности - с 5,9 на 1000 родившихся в январе-октябре 2015 года до 4,0 в январе-октябре 2016 года. Основными причинами младенческой смертности являются внутриутробные инфекции, тяжелая интранатальная асфикция и смертность детей с экстремально низкой массой тела.

Таким образом, по итогам десяти месяцев наблюдается естественная убыль населения области (-93 человека), которая в течение года имеет устойчивую нисходящую тенденцию (коэффициент естественной убыли населения снизился с 1,5 человек на 1000 населения в январе т.г. до 0,1 – в январе-октябре т.г.).

В текущем году сохраняется тенденция снижения темпов миграционной убыли населения, которая за десять месяцев составила 3,2 тысячи человек, что на 6,9% меньше чем в аналогичном периоде предыдущего года.

При этом также как и в предыдущем году наблюдается небольшое увеличение миграционной активности населения в целом, что связано с увеличением как числа прибывших из других регионов России и стран-участников СНГ, так и числа выбывших в них. Общий миграционный оборот населения в январе-октябре т.г. увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 0,8%.