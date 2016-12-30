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Мурманская область. Арктика30.12.16 17:34

В уходящем году жители Мурманской области денег стали получать больше, но реально жить стали хуже

Министерства экономического развития Мурманской области  в конце года подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-ноябрь 2016 года и оценке основных показателей за январь-декабрь 2016 года. 

Как сообщает ведомство,  по предварительным данным Мурманскстата в январе-октябре 2016 года в Мурманской области среднедушевые денежные доходы населения составили 33616 рублей в месяц, превысив уровень соответствующего периода 2015 года на 2,0%.

Реальные среднедушевые денежные доходы снизились на 5,2%.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций за январь-октябрь т.г. сложилась в размере 47390 рублей, по сравнению с уровнем предыдущего года увеличилась на 5,5%, в реальном исчислении снизилась на 2,0%.

Рост заработной платы в среднем по Мурманской области в большей степени обеспечен увеличением оплаты труда в организациях внебюджетного сектора  экономики. Наиболее значительные темпы роста заработной платы отмечены по следующим видам деятельности: рыболовство – на 17%, добыча полезных ископаемых и водный транспорт - на 16%, производство, передача и распределение пара и горячей воды – на 12%, розничная торговля, гостиницы и рестораны – на 9%.

Среднемесячная заработная плата работников бюджетных организаций составила 42710 рублей, что на 4,2% больше чем в соответствующем периоде 2015 года. Среди организаций социального блока темпы роста оплаты труда сложились выше среднеобластных: в сфере культуры и спорта – рост на 8,2%, образования – на 5,5%, здравоохранения и предоставления социальных услуг – на 4,6%.

По сведениям организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), на 1 декабря 2016 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 131,4 млн рублей и увеличилась по сравнению с 1 ноября 2016 года на 1,5 млн рублей (на 1,1%) в основном за счёт увеличения задолженности в обособленном подразделении ОАО ПГ «Новик» и появления её в филиале «СУ № 316» ФГУП «ГУССТ № 3 при Спецстрое России» и обособленном подразделении филиала «Управление механизации и автотранспорта № 321» ФГУП «ГУССТ № 3 при Спецстрое России».

Заработную плату в установленный срок не получили 1737 работников в 10 организациях. На три организации, находившиеся в процессе конкурсного производства, приходилось 49,5% всей задолженности по заработной плате.

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