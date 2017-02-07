В Умбе отпраздновали 25-летие территориального отдела истории, культуры и быта терских поморов Мурманского областного краеведческого музея

В Умбе состоялся торжественный вечер, посвященный 25-летию территориального отдела истории, культуры и быта терских поморов Мурманского областного краеведческого музея.

С приветственным словом выступил председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов. Творческим подарком для сотрудников музея и гостей мероприятия стали концертные номера фольклорного хора Дома культуры, дуэта «Сестры Нестеровы», детского клуба «Калейдоскоп», ансамбля «Поморье» и Виктории Колосовой.

В течение вечера сотрудникам музея были вручены грамоты за активное участие в жизни отдела истории, культуры и быта терских поморов Мурманского областного краеведческого музея в 2016 году, а также подарки и памятные сувениры.

В рамках мероприятия состоялось торжественное открытие памятной доски Людмиле Валентиновне Пановой - основателю территориального отдела истории, культуры и быта терских поморов, заслуженному работнику Российской Федерации. Право открытия мемориальной доски было предоставлено Наталье Гурьевой - родственнице Людмилы.

Со словами благодарности в адрес Людмилы Пановой выступила Ольга Анисимова, начальник отдела культуры, спорта, молодёжной и социальной политики Терского района, почетный гражданин Терского района Петр Медведев, бывший редактор газеты «Терский коммунист» - Татьяна Глазова.