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Мурманская область. Арктика01.02.17 08:55

В Умбе состоятся торжественные мероприятия, посвященные 25-летию со дня основания территориального отдела истории, культуры и быта терских поморов

4 января исполнилось 25 лет со дня основания территориального отдела истории, культуры и быта терских поморов Мурманского областного краеведческого музея. Музей в Умбе привлекает посетителей обилием подлинных предметов поморской старины, выразительными памятниками поморской культуры, хранит дух и тепло поморского дома.

3 февраля в 15.00  в малом зале Дома культуры  состоится торжественный вечер, посвященный 25-летию со дня основания территориального отдела истории, культуры и быта терских поморов.

С приветственным словом на вечере выступят представители  администрации Терского района и п.г.т. Умба, Комитета по культуре и искусству Мурманской области, сотрудники Мурманского областного краеведческого музея, представители учреждений и организаций, с которыми сотрудничает музей.

Творческим подарком для гостей вечера станут выступления  самодеятельных коллективов Дома Культуры п. Умбы - академического хора, Поморского хора, детского объединения «Калейдоскоп» и других артистов.

В этот же день в 14.00 в Территориальном отделе истории, культуры и быта терских поморов Мурманского областного краеведческого музея  состоится торжественное открытие памятной доски заслуженному работнику культуры Российской Федерации Людмиле Валентиновне Пановой.

Людмила Валентиновна Панова, старший библиотекарь Терской районной библиотеки, стала главным инициатором создания музея в Умбе. Благодаря её стараниям 23 февраля 1988 года на базе Сельского Дома культуры посёлка Умба был создан общественный краеведческий музей «Быт и промысел поморов».

В 1988 году Людмила Панова становится директором Дома культуры, а затем директором клуба-музея. Под ее руководством была организована первая исследовательская поездка в села Терского побережья, по итогам которой было собрано много предметов быта, одежды, утвари, а также фотографии  из поморского села Кузомень.

1 декабря 1991 года музей был открыт для посетителей как отдел истории, культуры и быта терских поморов, а 4 января 1992 года общественный музей стал территориальным отделом Мурманского областного краеведческого музея, директором которого вновь была назначена Людмила Панова.

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