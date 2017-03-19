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Мурманская область. Арктика19.03.17 09:19

В Видяево планируется проведение капитального ремонта пустующих квартир муниципального жилого фонда для дальнейшего обеспечения военнослужащих - Николай Евмено

В преддверии Дня моряка-подводника, который в России отмечается 19 марта, командующий самым крупным стратегическим объединением Военно-морского флота России – Северным флотом – вице-адмирал Николай Евменов дал развёрнутое интервью журналистам.

- Вместе с поступлением новых кораблей совершенствуется и система базирования подводных сил Северного флота, наращиваются темпы жилищного строительства в гарнизонах подводников, - отметил вице-адмирал Николай Евменов. - Так в пункте базирования Гаджиево завершается дооборудование объектов площадки причального фронта для обеспечения базирования ракетных подводных крейсеров стратегического назначения. Ведётся строительство отапливаемых хранилищ морского подводного оружия. Выполняются работы по текущему ремонту объектов инфраструктуры военного городка. Построен и практически готов к заселению пятый жилой дом на 35 квартир на улице Гаджиева. Он входит в программу строительства служебного жилья для подводников, согласно которой должно быть возведено 8 домов на 492 квартиры. С вводом в эксплуатацию всего жилого комплекса в главной базе подводных сил будет полностью решен вопрос обеспечения служебными квартирами военнослужащих гарнизона.

В другом гарнизоне – Видяево планируется проведение капитального ремонта пустующих квартир муниципального жилого фонда для дальнейшего обеспечения военнослужащих.

В декабре 2016 года в Гаджиево построен и введён в эксплуатацию новый детский сад «Семицветик» на более чем 300 мест. Это позволило полностью решить вопрос с устройством детей военнослужащих дошкольного возраста, даже с учетом перспектив развития гарнизона...

Что касается интенсивности боевой подготовки, то она неуклонно увеличивается из года в год. В 2016 году атомными подводными лодками Северного флота было выполнено более 30 боевых упражнений (торпедных и ракетных стрельб) в море с применением практического боезапаса. Лучшими корабельными боевыми расчетами из стратегических ракетных крейсеров признан экипаж «Верхотурья», а среди многоцелевых подводных лодок, стреляющих крылатыми ракетами – экипаж капитана 1 ранга Сергея Новохатского. Лучшим по торпедной подготовке стал экипаж подводной лодки «Пантера» под командованием капитана 2 ранга Глеба Соколова.

 

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