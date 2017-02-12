В ВМФ России признали нецелесообразным поднимать на поверхность затонувшие в Средиземном море истребители

Об этом изданию «RNS» сообщили источники в ведомстве и авиапроме. Как уточнили собеседники издания, «после падения палубных истребителей вблизи берегов Сирии рассматривалась возможность их подъёма со дна». «Однако после оценки всех факторов эта операция признана нецелесообразной», - заявил источник «RNS».

По его словам, глубина, на которой находятся упавшие истребители, потребовала бы отправки в Средиземное море специальных глубоководных аппаратов, а также судов для поисковых операций. «Это достаточно дорогостоящее мероприятие. При этом затраты будут не вполне оправданы», - отметил собеседник.

При этом источник в одной из компаний, выпускающих корабельные самолёты в России, сообщил, что военно-технической необходимости в подъёме истребителей нет. «На борту самолётов, конечно, есть секретное оборудование, которое не должно попадать в чужие руки», - заметил он, добавив, что «прежде всего, это аппаратура системы госопознавания». «Но при катапультировании лётчика это оборудование должно автоматически самоуничтожаться», - заявил он.

По его данным, электроника на борту истребителя даже после короткого пребывания в морской воде приходит в негодность. Кроме того, собеседник издания усомнился в том, что эта аппаратура представляет интерес для специалистов других стран, и «кто-то бы захотел завладеть какими-то секретами, организовав экспедицию по поиску и подъёму самолётов».