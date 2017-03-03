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Мурманская область. Арктика03.03.17 06:00

В вопросах обеспечения экологической безопасности в Мурманской области всё о’кей, считает Евгений Никора

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской провёл заседание рабочей группы «Обеспечение экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов» в составе государственной комиссии по вопросу развития Арктики. От правительства Мурманской области в заседании приняли участие заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора и министр природных ресурсов экологии Мурманской области Эльвира Макарова.

Евгений Никора выступил перед участниками заседания с информацией о ликвидации накопленного экологического ущерба в Мурманской области.

«Решение проблемы накопленного экологического ущерба мы начали с его инвентаризации. Ещё в 2013 году правительством Мурманской области утверждён перечень объектов накопленного экологического ущерба на территории Мурманской области. Сейчас мы ведём активную работу по его ликвидации» – отметил в начале своего выступления заместитель губернатора.

Уже на протяжении ряда лет на территории региона ведётся работа по очистке территорий муниципальных образований и бывших военных объектов, большое внимание уделяется ликвидации ядерно- и радиационно-опасных отходов.

Евгений Никора отметил успех области в реализации проектов в сфере обращения с отработавшим ядерным топливом в губе Андреева и Сайда Губе.

Также в рамках заседания была представлена информация о ходе реализации мероприятия по очистке Кольского залива от затонувших объектов.

Одним из основных направлений мероприятия является реализация пилотного проекта по частичной ликвидации свалки металлоконструкций неопознанных судов на северо-западном берегу Кольского залива в районе поселка Ретинское. Этот проект реализуется с апреля 2016 года. В ходе работ выполнен водолазный осмотр, собраны исходные данные, разработан соответствующий проект, проведены общественные слушания, в результате которых проект был одобрен и поддержан населением. В настоящее время он находится на государственной экологической экспертизе. Уже летом 2017 года планируется приступить к практическому выполнению работ.

Ещё одно важное направление мероприятия – разработка программы очистки акватории Кольского залива от затопленного и затонувшего имущества.

«На сегодняшний день Программа очистки Кольского залива является уникальным проектом, единственным не только в Арктической зоне, но и в Российской Федерации в целом», – подчеркнул Евгений Никора.

 

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