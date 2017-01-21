В воскресенье в Кировске проведут принудительный спуск лавин

В воскресенье, 22 января, с 10.30 планируется проведение работ по активному воздействию на снежный покров путём подрыва взрывчатых веществ в лавинных очагах №№ 13-18 (над основной автомобильной дорогой Кировск – Кукисвумчорр).

С целью обеспечения безопасности дорожного движения и безопасности населения будет временно (на период подготовки и проведения подрыва) ограничиваться движение транспортных средств по основной автомобильной дороге Кировск – Кукисвумчорр.

Как сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города Кировска, нахождение в опасной зоне проведения работ категорически запрещено! Перед проведением работ будет произведено звуковое оповещение (подача звукового сигнала).