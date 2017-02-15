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Мурманская область. Арктика15.02.17 15:44

В XIX областной геологической олимпиаде школьников приняли участие 57 обучающихся из 20 образовательных организаций Мурманской области

В соответствии с планом работы Министерства образования и науки Мурманской области 12 февраля  на базе Дома детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана (г.Апатиты) состоялась областная геологическая олимпиада школьников. В олимпиаде приняли участие 57 обучающихся из 20 образовательных организаций Мурманской области (г. Апатиты, г. Оленегорск, ЗАТО п. Видяево, г. Мурманск, г. Ковдор, п.г.т. Верхнетуломский, н.п. Ура Губа, ЗАТО г. Североморск, п. Мурмаши, г. Полярный ЗАТО Александровск, ЗАТО г. Заозерск, н.п. Высокий).

Победителями и призерами Олимпиады по итогам заочного и очного туров стали:

среди обучающихся 5-7 классов:

диплом I степени: Ярчевский Ярослав, обучающийся МБУДО ДДТ им. А.Е. Ферсмана г. Апатиты, руководитель - Кирнарский Юлий Мордухович, педагог дополнительного образования;

диплом II степени: Федорова Валерия, обучающаяся МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 49», руководитель - Ярмак Наталья Юрьевна, учитель географии;

диплом III степени: Вишняков Альберт, обучающийся МОУ Мурмашинской средней общеобразовательной школы № 1 муниципального образования Кольский район Мурманской области, руководитель - Зюзина Наталья Ильинична, учитель географии;

среди обучающихся 8-9 классов:

диплом I степени: Расулов Ренат, обучающийся МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», г. Оленегорск, руководитель - Сысоева Елена Алексеевна, учитель географии;

диплом II степени: Александров Даниил, обучающийся ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», руководитель - Петрин Павел Тимофеевич, педагог дополнительного образования;

диплом III степени: Шилова Татьяна, обучающаяся МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», г.Оленегорск, руководитель - Сысоева Елена Алексеевна, учитель географии;

среди обучающихся 10-11 классов:

диплом I степени: Малышева Мария, обучающаяся ГАПОУ МО «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Георгия Александровича», руководитель - Смирнова Ольга Евгеньевна, преподаватель литературы и русского языка;

диплом II степени: Шахров Максим, обучающийся ГАПОУ МО «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Георгия Александровича», руководитель - Салтан Татьяна Витальевна, преподаватель литературы и русского языка;

диплом III степени: Михайлов Никита, обучающийся ГАПОУ МО «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Георгия Александровича», руководитель - Салтан Татьяна Витальевна, преподаватель литературы и русского языка.

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