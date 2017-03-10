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Мурманская область. Арктика10.03.17 09:39

В январе в Мурманской области услуги городского пассажирского транспорта подорожали на 9,4%, прачечных - на 7,6%, обрядовые услуги - на 4,7%

Информация об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь 2017 года и оценке основных показателей за январь-март 2017 года размещена на официальном интернет-сайте регионального Министерства экономического развития.

Как сообщает это ведомство, по данным Мурманскстата в январе 2017 года инфляция в Мурманской области сложилась на уровне 100,8% к декабрю предыдущего года (в 2016 году – 101,3%), что выше среднероссийского уровня на 0,2 процентного пункта (100,6%).

Продовольственные товары за первый месяц года подорожали в среднем на 1,5% (по России – на 0,9%). Цены на непродовольственные товары увеличились на 0,6%, платные услуги населению – на 0,3% (по России, соответственно, на 0,5% и 0,5%).

Рост цен на продовольственные товары в первую очередь обусловлен удорожанием большинства видов плодоовощной продукции. В среднем овощи и фрукты за месяц подорожали на 7,7%. Помимо них существенный рост цен отмечен на сливочное масло (на 2,7%), овощные консервы (на 1,7%), сыр (на 1,5%), чай (на 1,3%) и кофе (на 1,1%). Услуги общественного питания подорожали на 1,4%.

При этом в январе наблюдалось снижение цен на апельсины (на 10,8%) и сахар (на 3,9%).

Из числа непродовольственных товаров наибольшее увеличение стоимости зарегистрировано на товары для животных (на 2,8%), фарфоро-фаянсовую посуду, персональные компьютеры и моторное топливо (на 1,4%), канцтовары (на 1,3%), шелковые ткани и парфюмерно-косметические товары (на 1,1%), галантерею (на 1,0%).

Из числа платных услуг населению услуги городского пассажирского транспорта подорожали на 9,4%, прачечных - на 7,6%, обрядовые услуги - на 4,7%, услуги дошкольного воспитания – на 2,8%, ветеринарные услуги – на 2,5%, услуги страхования – на 2,0% и правового характера – на 1,8%.

 

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