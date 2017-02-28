В заброшенном посёлке Гранитный почтили память героев

В Североморске в рамках фестиваля «Снежный вихрь» и Дня защитника Отечества состоялся городской проект «Встреча однополчан» - пробег на снегоходах в заброшенный посёлок Гранитный, где в годы Великой Отечественной войны располагалась база торпедных кораблей Северного флота.

Несмотря на крепкий мороз -22 градуса, в пробеге приняло участие 19 экипажей. Участниками пробега стали новички и постоянные участники мотопробега в числе которых директор базы отдыха и развлечений «Ангел» Андрей Козлов, а также глава ЗАТО г.Североморск Александр Павлович Абрамов. Перед началом старта краевед, писатель, поисковик Михаил Григорьевич Орешета рассказал о судьбе посёлка Гранитный, о его роли в Великой Отечественной войне.

Пробег был посвящён памяти погибших катерников в годы Великой Отечественной войны. Участники пробега взяли портреты катерников, выходивших на встречу врагу, в том числе Саши Ковалева - храброго юнги, который за три неполных месяца службы на торпедном катере участвовал в четырнадцати боевых походах, удостоен Ордена Красной Звезды и медали Ушакова и орденом Отечественной войны 1 степени посмертно.