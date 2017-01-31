В Заполярье продолжается реализация программы переселения соотечественников

Мурманская область продолжает реализацию региональной программы переселения соотечественников, благодаря которой люди, имеющие причастность к российской культуре и традициям, получают возможность вернуться на историческую родину. За шесть лет реализации программы переселения регион принял на постоянное место жительства более 6000 соотечественников. В 2016 году в Заполярье прибыло 909 соотечественников.

Основная задача программы – привлечение в регион соотечественников трудоспособного возраста из числа квалифицированных специалистов. Так, средний возраст переселенцев составляет 27 лет, почти 92% участников программы и членов их семей имеют профессиональное образование.

По данным мониторинга занятости, 62% переселенцев осуществляют трудовую деятельность преимущественно в сферах промышленности и производства, торговли, строительства и медицины. Наиболее крупными работодателями являются горно-металлургические и горно-обогатительные комбинаты, электростанции, заводы, предприятия торговли. В учреждениях здравоохранения Мурманской области в 2016 году к трудовой деятельности приступили 28 медицинских работников из числа соотечественников.

В силу сложившейся политической ситуации, на протяжении трех последних лет большую часть переселенцев составляют граждане Украины, в 2016 году их доля также составила 72%. Существенно меньше в программе участвуют граждане Казахстана, Армении, Азербайджана, Молдовы и Узбекистана.

За пределами областного центра проживает каждый второй соотечественник – наиболее привлекательными городами являются Кировск, Оленегорск и Мончегорск, из районов наибольшей популярностью пользуются Печенгский и Ловозерский.

Предоставление жилья программой не предусмотрено – вопросы, связанные с жилищным обустройством, соотечественники в большинстве случаев решают самостоятельно. Тем не менее в некоторых случаях работодатели предлагали специалистам служебное жилье или возмещали затраты по найму жилья. 277 участникам программы и членам их семей правительство Мурманской области оказало помощь в виде единовременной денежной выплаты на жилищное обустройство.