В Заполярье танкисты Северного флота готовятся к «Танковому биатлону» АРМИ-2017

Мотострелки бригады сухопутных и береговых войск Северного флота готовятся к конкурсу «Танковый биатлон» Армейских международных игр 2017 года.

На полигонах под Печенгой экипажи боевых машин Т-72Б3 тренируются преодолевать естественные и искусственные препятствия, которые встречаются на маршруте протяжностью в 5 км: колейный мост, косогор, противотанковый ров, змейка.

Тренировки проходят в условиях глубокого снежного покрова, который характерен в это время года для Заполярья. На отдельных участках трассы толщина снега достигает двух метров.

На начальном этапе подготовки к конкурсу из мотострелковых батальонов было сформировано 12 штатных экипажей. Из них отобрано три команды.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, через два месяца лучшие танкисты сухопутных и береговых войск Северного флота померятся силами со своими коллегами из других военных округов в Подмодсковье.