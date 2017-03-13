В Заполярье танкисты Северного флота готовятся к «Танковому биатлону» АРМИ-2017
Мотострелки бригады сухопутных и береговых войск Северного флота готовятся к конкурсу «Танковый биатлон» Армейских международных игр 2017 года.
На полигонах под Печенгой экипажи боевых машин Т-72Б3 тренируются преодолевать естественные и искусственные препятствия, которые встречаются на маршруте протяжностью в 5 км: колейный мост, косогор, противотанковый ров, змейка.
Тренировки проходят в условиях глубокого снежного покрова, который характерен в это время года для Заполярья. На отдельных участках трассы толщина снега достигает двух метров.
На начальном этапе подготовки к конкурсу из мотострелковых батальонов было сформировано 12 штатных экипажей. Из них отобрано три команды.
Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, через два месяца лучшие танкисты сухопутных и береговых войск Северного флота померятся силами со своими коллегами из других военных округов в Подмодсковье.