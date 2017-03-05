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Мурманская область. Арктика05.03.17 09:20

В Заполярном начал работу форум социальных технологий «Город – это мы»

В Мурманской области это мероприятие, организованное под эгидой компании «Норникель», проводится во второй раз. Разработчики концепции позиционируют его как «форум сообществ», подразумевая под этой формулировкой «открытых, неравнодушных людей, которые хотят менять свой город к лучшему». Целевой аудиторией являются представители общественности, в том числе, члены молодёжных объединений и волонтёрских организаций.

В качестве экспертов и модераторов приглашены ведущие федеральные эксперты в сфере урбанистики, развития социокультурных программ, социального предпринимательства и добровольчества.

Содержательная часть форума представлена тренингами, мастер-классами, дискуссиями, задача которых, – транслировать передовой опыт по созданию и продвижению на муниципальном уровне социально значимых проектов.

– Очень важно, что в программе форума предполагает участие как старшего поколения, так и молодёжи. Действительно, его название: «Город – это мы» полностью отражает заложенный в мероприятие смысл, – подчеркнул Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной думы, который принял участие в церемонии открытия форума социальных технологий «Город – это мы». Спикер выразил слова признательности организаторам форума и пожелал всем участникам плодотворной работы.

 

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