В Заполярном состоялось открытие крытой ледовой арены, возведенной на средства «Норникеля»

Крытый каток представляет собой металлотентовую конструкцию, отвечающую современным требованиям качества и безопасности спортивных сооружений. Её возвели в кратчайшие сроки – за три месяца. На арене имеются раздевалки и зрительские трибуны; требуемый уровень качества льда обеспечит специальная машина. На реализацию проекта «Норникель» направил около 35 млн рублей.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин принял участие в открытии крытой ледовой арены в Заполярном. Она была построена по инициативе горожан на средства горно-металлургической компании «Норникель».

«Крытый каток – это подарок жителям Печенгского района от компании «Норникель» и её дочернего предприятия. Правительством области делается много для развития спортивной инфраструктуры в Заполярье. В Коле и Мончегорске построены физкультурно-оздоровительные комплексы, крытый каток - в Апатитах, легкоатлетический манеж – в Мурманске, реконструирован лыжно-биатлонный комплекс «Долина уюта». Оздоровление нации – большая государственная задача, и мы выполняем эту задачу вместе с крупнейшими промышленными предприятиями региона. От имени губернатора Марины Ковтун выражаю благодарность «Норникелю» и Кольской ГМК», - сказал Алексей Тюкавин.

«У нашей компании слова с делами не расходятся. Мы очень рады, что благодаря поддержке «Норникеля» и Кольской ГМК сбылась давняя мечта жителей Печенгского района. Мы не могли остаться в стороне, ведь у компании и жителей ее городов общие интересы», - подчеркнул генеральный директор Кольской ГМК Игорь Рышкель.

После церемонии торжественного открытия состоялся товарищеский хоккейный матч между командами Заполярного и Киркенеса. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 8:4. После игры мастер-класс для юных хоккеистов провёл известный спортивный телекомментатор, многократный чемпион СССР и обладатель Кубка Европейских чемпионов в составе московского ЦСКА Сергей Гимаев.