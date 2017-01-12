В ЗАТО Александровск определились с местами для проведения крещенских купаний в прорубях

По традиции в ночь с 18 на 19 января в ЗАТО Александровск пройдут крещенские купания в прорубях. Купели будут организованы в Полярном на озере Торфяное, в Снежногорск - на озере Арно. В Гаджиево - на озере за домом № 81.

В период проведения православного праздника с 20.00 18 января и до 2.00 19 января у купелей будет организовано дежурство спасателей и бригад скорой медицинской помощи.