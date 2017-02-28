В ЗАТО Островной и Заозёрск, а также в городе Полярные Зори показатель собираемости платы за коммунальные услуги достиг 100%

Ключевой темой оперативного совещания в правительстве Мурманской области, которое вчера провёл первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, стал ход исполнения поручения главы региона Марины Ковтун о достижении стопроцентной собираемости платы за коммунальные услуги.

Соответствующее распоряжение издано в октябре 2016 года, и с тех пор в министерстве энергетики и ЖКХ разработан и утвержден сводный план мероприятий, состоящий из 14 ключевых вопросов. Как сообщил министр энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский, их решение позволит обеспечить снижение задолженности потребителей коммунальных услуг и достичь стопроцентной собираемости платы за коммунальные услуги в Мурманской области.

Вопросам погашения задолженности перед ресурсоснабжающими организациями было посвящено 11 заседаний постоянно действующей межведомственной комиссии. Одно из них проведено с участием представителей Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области (ФССП), а также представителей крупных ресурсоснабжающих организаций региона.

По информации Владимира Гноевского, результатом работы стала выработка алгоритмов взаимодействия министерства и Управления ФССП в вопросах взыскания задолженности по коммунальным платежам.

«Работа проводится и в бюджетных учреждениях региона, где назначены лица, ответственные за своевременную оплату ЖКХ работниками данных учреждений. Межведомственные рабочие группы созданы также администрациями муниципальных образований. Разработан проект постановления правительства Мурманской области, в котором конкретизированы полномочия министерства по работе с задолженностью потребителей коммунальных услуг», – отметил министр энергетики и ЖКХ.

Владимир Гноевский привёл данные мониторинга собираемости платежей и рейтинга муниципальных образований. Так, средняя собираемость по Мурманской области за год выросла на 2% и на 1 января 2017 года составляет 92%. В ЗАТО Островной и Заозёрск, а также в городе Полярные Зори этот показатель составил 100%. В числе лидеров, улучшивших свои показатели на величину от 4 до 9%, ЗАТО Североморск и Александровск, а также город Мурманск, посёлки Умба и Зеленоборский.

Также министр отметил активную роль муниципалитетов ЗАТО Александровск и Североморск в работе по погашению задолженности по коммунальным платежам.

Алексей Тюкавин подчеркнул, что лучшие муниципальные практики стоит распространить по всей области. К руководству отстающих муниципалитетов он обратился по видеосвязи с просьбой подготовить перечень мер для скорейшего выполнения поставленной губернатором задачи.

В завершение оперативного совещания первый заместитель губернатора предложил ещё раз вернуться к разговору о судьбе роддома № 3 города Мурманска. Поскольку до сих пор продолжают поступать вопросы, касающиеся его деятельности, Алексей Тюкавин попросил министра здравоохранения Валерия Перетрухина вновь озвучить имеющуюся неоднократно распространявшуюся информацию. Валерий Перетрухин заверил, что роддом № 3 в Мурманске закрывать не собираются. Слухи об этом лишены каких-либо оснований.