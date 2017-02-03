Вакцинация от Минздрава: смертность от простуды и гриппа в 2016 году выросла в России более чем в два раза

Россияне стали в 2,3 раза чаще умирать от гриппа и ОРЗ, рассказали «РБК» в фонде «Здоровье». К такому выводу эксперты пришли после анализа данных Росстата по смертности за 2016 год, которые были опубликованы 2 февраля 2017 года. В 2015 году от этих заболеваний умерли 477 человек, а в 2016 году - 1079 человек.

В 2016 году в России прошла беспрецедентная по масштабам программа вакцинации от гриппа. На закупку вакцин государство потратило более 4 млрд рублей, сообщали «РБК» в Минздраве в октябре 2016 года. Это примерно на 20% больше суммы, которая выделялась на вакцинацию в 2015 году (3,4 млрд рублей).

Общая смертность населения в 2016 году по сравнению с 2015 годом незначительно снизилась: с 13,1 случая на 1 тысячу человек до 12,9 случая. Но Минздрав не достиг показателей, заявленных им самим. В программе «Развитие здравоохранения» 2014 года ведомство планировало снизить смертность в 2016 году до 12,3 случая на 1 тысячу человек. Всего в 2016 году умерли 1,89 млн граждан, а в 2015-м - 1,91 млн.

Установленные в госпрограмме планы по снижению смертности в очередной раз не были выполнены, поэтому Минздрав в новом проекте документа «Развитие здравоохранения», размещенном на сайте раскрытия правовой информации regulation.gov.ru, пересмотрел целевой показатель по общей смертности на 2020 год в сторону ухудшения, рассказал «РБК» директор фонда мониторинга медицинских услуг «Здоровье» Эдуард Гаврилов. «Легче снизить планку, чем объяснить населению, почему она не достигается», - подчеркнул он.

Помимо простуды и гриппа россияне, согласно статистике Росстата, стали чаще умирать от «некоторых инфекционных и паразитарных болезней». Всего в России от них в 2016 году умерли 21,3 тысячи человек, а в 2015 году — 18,8 тысячи. Растёт смертность и от «прочих болезней»: в 2016 году умерли 340,3 тысячи человек, а в 2015-м - 318 тысяч. В эту статью Минздрав может списывать все летальные случаи от болезней, по которым ведомству необходимо улучшать статистику, предположил президент «Лиги пациентов» Александр Саверский. Если Минздраву надо снизить смертность от заболеваний сердца, часть пациентов, скончавшихся по этой причине, могут учитываться статистиками как умершие от «прочих болезней», уточнил он.

Почти на 16% в 2016 году снизилось количество умерших от туберкулеза: с 13,1 тысячи до 11,1 тысячи человек. Положительную динамику также показала смертность от болезней органов дыхания, пищеварения, системы кровообращения, от новообразований и от внешних причин.