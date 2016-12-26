Валютному рынку не хватает стимулов

Курс доллара к евро и иене сегодня снижается на фоне низкого объёма торгов в связи с празднованием католического Рождества, свидетельствуют данные торгов.

26 декабря в связи с празднованием католического Рождества биржи Австралии и Гонконга закрыты. Кроме того, рынки Европы, США, Канады, Мексики и ряда других стран также не будут торговаться из-за праздника. Торги на рынках нефти и золота остановлены.

«Валютному рынку должно не хватать стимулов, поскольку крупные рынки в Азии, Европе и Северной Америке будут закрыты. Это говорит о том, что пара доллар-иена рискует опуститься ниже отметки в 117 иен за доллар...», - сказал агентству «Рейтер» главный валютный стратег «Mizuho Securities» Масафуми Ямамото.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на Московской бирже составил 61,0422 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 19 копеек. К последней сделке 23 декабря доллар почти не изменился.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, вырос на 33 копейки и составил 63,8734 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подорожал на 7 копеек.