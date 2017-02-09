В рамках мероприятий, посвященных празднованию Международного дня саамов, на базе Ловозерского национального культурного центра 6 февраля состоялся круглый стол «Вековые традиции кольских саамов: от сердца к сердцу». В мероприятии приняли участие представители Мурманской областной думы, правительства Мурманской области, администрации Ловозерского района, ГОБУ «Центр народов Севера», учреждений науки и культуры Мурманской области, саамская общественность.

Открыла круглый стол Алена Мартынова, начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, которая поздравила участников мероприятия с праздником и обозначила направление работы круглого стола.

Участники мероприятия обсудили вопросы поддержки традиционной культуры народов Кольского Севера.

Татьяна Леонтьева, заведующая отделом электронной библиотеки Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки подготовила презентацию о коллекции «Кольские саамы» электронной библиотеки «Кольский Север» – как факторе сохранения культурного наследия коренного народа региона.

Юлия Серова, ведущий методист по фольклору отдела народного творчества Областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, рассказала о мероприятиях, которые проводятся в учреждении с целью поддержки традиционной народной культуры народов Кольского Севера.

Светлана Мартюшова, научный сотрудник методического отдела Мурманского областного краеведческого музея, представила информацию об исследователе истории и культуры саамов Василии Алымове.

Ирина Кобелева, член Мурманской областной молодёжной общественной организации саамов «Самь Нураш» рассказала участникам круглого стола о саамской исполнительнице Павле Коньковой, которая за долгую творческую жизнь внесла огромный вклад в саамскую культуру.

Виктория Бакула, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской филологии Мурманского арктического государственного университета, подготовила информацию о жизни и деятельности Александры Антоновой, литератора, поэта, фольклориста, филолога, почетного гражданина Ловозерского района.

Также участники круглого стола обсудили вопросы международного сотрудничество и меры поддержки предпринимательской активности среди представителей коренного народа саами.

Александр Молодцов, руководитель Центра кластерного развития Мурманской области, поделился информацией о туристско-рекреационном кластере Мурманской области и о мерах поддержки предпринимательства в этой сфере.