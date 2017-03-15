Вера Стрыгина, сотрудница полиции Мурманской области, получила цветы и ценный подарок от министра внутренних дел РФ

В преддверии международного женского дня Министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Александрович Колокольцев провёл в Москве торжественный приём женщин-сотрудниц органов внутренних дел, которые в течение года проявили высокий профессионализм в оперативно-служебной деятельности. Среди лучших сотрудниц полиции России была полицейский-кинолог отдельной роты ППС МО МВД России «Кандалакшский» старший сержант полиции Вера Стрыгина, которая проявила профессиональные навыки, смелость и решительность при задержании вооружённых преступников в июне прошлого года.

Напомним, 10 июня 2016 года около 4 часов утра в полицию Кандалакши поступило сообщение от женщины - водителя такси, что двое вооруженных пистолетами людей под угрозой применения оружия пытались заставить отвезти их в Петрозаводск. На место происшествия незамедлительно были направлены полицейский-кинолог патрульно-постовой службы Вера Стрыгинасо служебной собакой по кличке Балт и водитель дежурной машины Дмитрий Костин. Полицейские прибыли на указанное потерпевшей место и установили, что в такси никого нет. Вооруженные пистолетами мужчина и женщина пытались скрыться. Балт взял след и привёл сотрудников полиции к двум подозреваемым, которые при виде двух сотрудников полиции сдали оружие.

Как рассказала Вера Стрыгина, в той ситуации времени на раздумья и сомнения не было, необходимо было действовать быстро. Подозреваемые, вооруженные огнестрельным оружием, могли скрыться с места происшествия. Важно было задержать преступников, чтобы они никому не причинили вред.

За профессиональные действия, проявленную смелость и решительность при задержании преступников в июне прошлого года сотрудники кандалакшской полиции были поощрены руководством областного управления МВД России.

Однако, как рассказывает Вера Стрыгина, самая большая честь для сотрудника полиции – это получение поздравления от главного полицейского России. Министром внутренних дел Российской Федерации генералом полиции Колокольцевым Вере Стрыгиной были вручены цветы и ценный подарок.