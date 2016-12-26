«Весёлые куклы» пришли к «особым» детям

В течение пяти лет в Кандалакшском комплексном центре социального обслуживания населения ведёт работу волонтерское движение «Дети-детям». Цель движения - воспитание у подрастающего поколения толерантности, искреннего желания помочь тем, кто нуждается в поддержке.

Многолетние участники волонтерского движения – учащиеся кандалакшских школ №№ 5 и 9.

В преддверии новогодних праздников школьники на уроках технологии изготовили для «особых» детей кукольный театр с множеством различных кукол, нарядов и реквизита. Наградой участникам акции «Весёлые куклы» стали счастливые улыбки детей, которым этот прекрасный подарок теперь всегда будет приносить радость и хорошее настроение.