«Весёлый колокольчик» звонко зазвенит для юных северян в Полярном

23 декабря в 17.00 в Городском центре культуры «Север» г.Полярный для юных северян состоится новогодний спектакль «Весёлый колокольчик».

Ребята, достигшие высоких результатов в учебе, спорте и творчестве, увидят новогоднюю фантазию с песнями, танцами и чудесами «Волшебный колокольчик». В спектакле примут участие образцовый самодеятельный коллектив драматический театр «Софитум», а также вокальные и танцевальный коллективы Централизованной клубной системы г.Полярный. Поздравить всех ребят с наступающим Новым Годом придет Марина Дюпина, заместитель главы администрации ЗАТО Александровск по социальным вопросам.