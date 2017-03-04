Мурманская область. Арктика04.03.17 08:10
Весенний подарок от королевы губной гармоники Кристелль Бертон
Губная гармоника. Что это? Игрушка? Для кого-то, может быть, всего лишь игрушка, но только не для Кристелль Бертон. И корону королевы губной гармоники («Harp Queen») Кристелль носит абсолютно заслуженно.
Поразительно то, что она играет на диатонических гармониках, в которых отсутствуют полутона, а это требует уникальной техники при исполнении сложнейших музыкальных композиций.
Комментарии
Loading...
-АналитикаПоказатели продаж новых автомобилей по итогам года в России снижаютсяОпять «новая экономическая реальность»Ударники капиталистического труда - 30 крупнейших банков России в 2016 году увеличили прибыль в 4,6 раза!
-ПолитбарометрПодробнееКПРФ опять на перепутье: в Мурманской области чистка, в центре неопределённость
-Нам интересно Ваше мнение25.02.17: В правительстве РФ активно обсуждаются планы по ограничению оплаты наличными крупных покупок. А как вы относитесь к идее ограничения хождения наличных денег в стране?Проголосовал: 461 человек
-Скоро в эфире09:25«Талисман любви». Художественный сериал, 36-38 серия (12+)11:45«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)12:10«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)12:40«Города и веси: Макарьев». Документальный цикл (12+)13:30«Хорошие новости». Информационная программа14:00«Умка». Детская программа (6+)
-PRO ДеньгиКоличество «займов до зарплаты» в одни руки ограничатУдарники капиталистического труда: российские миллиардеры с начала года стали богаче на 27%-PRO ВалютуДоллар подскочил на 50 копеек, евро – почти на 47 копеекДоллар вырос почти на 3 копейки, евро снизилось на 2 копейки-PRO ЭнергетикуКольская АЭС в феврале превысила показатели выработки электроэнергииКольская АЭС начинает масштабную модернизацию энергоблоков в ходе ремонтной кампании 2017 года-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 6 мартаОпыт владельцев электроотопления в квартирах Кандалакши пригодится Заполярью и стране-PRO Нефть и газДобыча «чёрного золота» марки Urals в Баренцевом море приносит сегодня небольшую прибыльКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»-PRO ЗаконыСочинские откровения: планируемое снижение ставки взноса в ПФР до 13% может повлиять на размер пенсийМРОТ приравнять к ПМ – здесь не должно быть резких движений - министр Максим Топилин