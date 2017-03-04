Весенний подарок от королевы губной гармоники Кристелль Бертон

Губная гармоника. Что это? Игрушка? Для кого-то, может быть, всего лишь игрушка, но только не для Кристелль Бертон. И корону королевы губной гармоники («Harp Queen») Кристелль носит абсолютно заслуженно.

Поразительно то, что она играет на диатонических гармониках, в которых отсутствуют полутона, а это требует уникальной техники при исполнении сложнейших музыкальных композиций.