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Мурманская область. Арктика14.03.17 10:35

Весна идёт - на карту дорожного проекта ОНФ нанесены первые проблемные трассы в Мурманской области

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Мурманской области призывают жителей региона присоединиться к проекту «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» и размещать на ней участки, которые, по их мнению, нуждаются в первоочередном ремонте. На карту Мурманской области уже нанесено четыре разрушенных покрытия в областном центре и Мончегорске. Для получения объективной картины общественники привлекли к сотрудничеству крупную таксомоторную компанию.

«В ближайшее время мы ожидаем увеличения числа ям, отмеченных на сайте dorogi-onf.ru. Связано это не только с постепенным приходом весны, но и с тем, что наносить проблемные объекты начнут таксисты. Они лучше остальных осведомлены о состоянии дорожного полотна. У автолюбителей Мурманской области есть возможность добавить на карту те дороги, которые их не устраивают. Уже идёт голосование, по итогам которого будут составлены рейтинги дорог, требующих первоочередного ремонта. Эти списки ОНФ направит властям для включения в планы ремонтных работ», – рассказал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Мурманской области Андрей Шарков.

Жители Мурманска обратили внимание на участок дороги у железнодорожного переезда на проспекте Героев-североморцев. По мнению автолюбителей, полотно сильно разрушено и создает реальную опасность для повреждения транспортных средств и безопасности передвигающихся в них пассажиров. Активисты ОНФ проверили сообщения граждан и убедились в наличии проблем на дорожном полотне. Разбита дорога на Североморском шоссе. На фотографиях можно увидеть глубокие ямы, представляющие угрозу для автомобилистов.

В Мончегорске население привлекло внимание к состоянию межквартального проезда по улице Ленина, где перемещение машин весной и летом является проблематичным.

Шарков также добавил, что в ближайшее время эксперты регионального отделения ОНФ подготовят обращения в администрации муниципалитетов с просьбой устранить выявленные недостатки дорожного полотна.

 

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