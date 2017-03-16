Мурманская область. Арктика16.03.17 11:11
Весна идёт, опасно выходить на лёд!
Сегодня состоялся профилактический рейд на водоёмах Терского района. Представители Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области провели обследование ледовой обстановки на озерах «Питьевое», Сормозеро и Медвежье Плесо, реки Умба.
Совместно с представителем администрации Терского района были выставлены предупреждающие аншлаги в местах массового выхода населения на лёд в районе Большой и Малой Пирья губы.
Одновременно проводились профилактические беседы с рыбаками-любителями, вручались тематические листовки и памятки по оказанию помощи утопающему.
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