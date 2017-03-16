Весна идёт, опасно выходить на лёд!

Сегодня состоялся профилактический рейд на водоёмах Терского района. Представители Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области провели обследование ледовой обстановки на озерах «Питьевое», Сормозеро и Медвежье Плесо, реки Умба.

Совместно с представителем администрации Терского района были выставлены предупреждающие аншлаги в местах массового выхода населения на лёд в районе Большой и Малой Пирья губы.

Одновременно проводились профилактические беседы с рыбаками-любителями, вручались тематические листовки и памятки по оказанию помощи утопающему.