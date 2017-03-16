Весна идёт, воде дорогу!

С начала недели в Мурманске установилась плюсовая температура, поэтому мероприятия по пропуску паводковых вод проводятся во всех округах заполярной столицы, в них задействованы специально сформированные бригады.

– Мы приступили к работам по подготовке системы водоотвода: очистке и промывке лотков, кюветов и дождеприёмных колодцев, – рассказал директор Управления дорожного хозяйства Станислав Ланин.

В полном объёме заготовлен необходимый инвентарь: багры, лопаты, ломы, топоры, песок, щебень и цемент. Кроме того, на весенний период предприятием дополнительно закуплено около 3 тысяч тонн песка и более 200 тонн соли.