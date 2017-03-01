Ветеринары фиксируют случаи превышения предельно допустимого уровня солей тяжёлых металлов в оленьих субпродуктах

В Ловозерском районе завершилась оленеубойная компания. С декабря 2016 года по конец февраля 2017 года ветеринарными специалистами ГОБВУ «Мурманская облСББЖ» осмотрено 4856 голов северного домашнего оленя и проведено 4856 ветеринарно-санитарных экспертиз продукции убоя. По результатам проведенных экспертиз в свободную реализацию было направлено 4750 туш оленей.

В ходе проведения ветеринарно-санитарной экспертизы ветеринарными специалистами было выявлено 12 случаев финноза и 80 случаев незаразных заболеваний. Продукция, не соответствующая требованиям безопасности направлена на уничтожение и обеззараживание с последующей переработкой на вареные колбасные изделия в условиях мясоперерабатывающих предприятий Мурманской области.

Случаи заболевания северных оленей финнозом фиксируются при проведении ветеринарно-санитарных экспертиз ежегодно, а также, в последнее время, при проведении лабораторных исследований фиксируются случаи превышения предельно допустимого уровня солей тяжёлых металлов в субпродуктах оленьих (печень, почки).