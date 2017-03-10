Ветро-солнечная энергия позволила снизить тарифы в удалённых сёлах в 2,5 раза

Как сообщает комитет по тарифному регулированию Мурманской области, в декабре 2016 года Федеральная антимонопольная служба согласовала решение комитета о снижении тарифа на электрическую энергию для потребителей технологически изолированных сёл Чаваньга, Чапома, Тетрино, Пялица Терского района Мурманской области. Стоимость электрической энергии для потребителей, не относящихся к категории «население» снижена с 20,53 руб./кВтч до 7,95 руб./кВтч.

Такое уменьшение тарифа стало возможным благодаря переводу электроснабжения указанных сельских поселений Терского района на источники ветро-солнечной генерации. Ранее электроснабжение потребителей осуществлялось только дизельными электростанциями и генераторными установками.

В результате снижения тарифа годовая экономия средств потребителей на оплату электроэнергии составит около 1,5 млн рублей. По мнению комитета по тарифному регулированию Мурманской области и ФАС России такое решение окажет существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность всех предприятий и организаций Терского района и создаст условия для дальнейшего развития предпринимательства в отдаленных сёлах Мурманской области.