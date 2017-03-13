Виновник ДТП скрылся – в происшествии в Кольском районе с участием 11 автомобилей сотрудниками ГИБДД проводится проверка

Как «Арктик-ТВ» сообщало, 12 марта с 11.45 до 11.53 на 1414 км +950 м автодороги Р-21 «Кола» произошло ДТП с участием 11 автомобилей, два из которых были с прицепами. Происшествие произошло в условиях плохой видимости, спровоцированной метелью.

Неустановленный водитель неустановленного транспортного средства предварительно «ВАЗ-2110» или «ВАЗ-2112» серебристого цвета, двигаясь со стороны п. Печенга в сторону Мурманска, допустил столкновение с прицепом автомобиля «Lexus GX-460», движущимся в попутном направлении. В результате происшествия прицеп развернуло поперек проезжей части и он открепился от « Lexus GX-460». Виновник ДТП с места происшествия скрылся, в связи с чем в рамках административного расследования, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.27 КоАП РФ.

ДТП также не удалось избежать водителям следующих транспортных средств: «ГАЗ-3309», «Шкода октавиа», «УАЗ патриот» с прицепом, «Опель зафира», «Грейт вол», «Форд фокус», «Мазда-3», «Тойота РАВ-4», «Рено-флюенс».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.