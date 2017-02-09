«Вместе - за мир» - БПК «Североморск» примет участие в международных военно-морских учениях «АМАН-2017» в акватории Аравийского моря

Большой противолодочный корабль «Североморск» совершил переход из оманского порта Салала и прибыл в Пакистан для участия в международных военно-морских учениях «АМАН-2017», которые начнутся 10 февраля.

Маневры «АМАН-2017» начнутся в акватории Аравийского моря и на базе Военно-морских сил Пакистана в порту Карачи 10 февраля. Они пройдут под девизом «Вместе - за мир». Их цель - борьба с пиратством и защита маршрутов международной торговли.

В учениях примут участие корабли восьми государств, в том числе из Китая, США, Великобритании и Турции. «По завершении учений экипаж «Североморска» продолжит выполнение задач боевой службы», - добавил собеседник агентства.

Напомним, дальний поход БПК «Североморск» начался 15 октября 2016 года в составе ударной авианосной группы Северного флота. Затем корабль выполнял задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

За время плавания экипаж БПК «Североморск» отработал несколько десятков внутрикорабельных учений различной направленности. В частности, прошли манёвры по противовоздушной и противолодочной обороне с применением палубной авиации, успешно выполнен поиск подводных лодок в Средиземном море.