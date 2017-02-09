Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королев прибыл в Североморск для участия в торжественной церемонии встречи корабельной авианосной группыКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: ЗАТО мечтают о статусе «моногород»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика09.02.17 11:14

«Вместе - за мир» - БПК «Североморск» примет участие в международных военно-морских учениях «АМАН-2017» в акватории Аравийского моря

Большой противолодочный корабль «Североморск» совершил переход из оманского порта Салала и прибыл в Пакистан для участия в международных военно-морских учениях «АМАН-2017», которые начнутся 10 февраля.

Маневры «АМАН-2017» начнутся в акватории Аравийского моря и на базе Военно-морских сил Пакистана в порту Карачи 10 февраля. Они пройдут под девизом «Вместе - за мир». Их цель - борьба с пиратством и защита маршрутов международной торговли.

В учениях примут участие корабли восьми государств, в том числе из Китая, США, Великобритании и Турции. «По завершении учений экипаж «Североморска» продолжит выполнение задач боевой службы», - добавил собеседник агентства.

Напомним, дальний поход БПК «Североморск» начался 15 октября 2016 года в составе ударной авианосной группы Северного флота. Затем корабль выполнял задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

За время плавания экипаж БПК «Североморск» отработал несколько десятков внутрикорабельных учений различной направленности. В частности, прошли манёвры по противовоздушной и противолодочной обороне с применением палубной авиации, успешно выполнен поиск подводных лодок в Средиземном море.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-Аналитика74% компаний в 2016 году больше увольняли, чем нанимали сотрудниковЗа последний год количество вакансий в арктической зоне РФ увеличилось вдвоеПри поиске работы 69% выпускников с высшим образованием столкнулись с трудностями в связи с отсутствием опыта работы
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЖириновский хочет установить рекорд, а партия «Яблоко» готово сделать предложение всем молодым гражданам России
-Слово не воробей...Для Териберки нужен мозговой штурм
-Нам интересно Ваше мнение
03.02.17: Александр Лукашенко, президент Беларуси, во время пресс-конференции 3 февраля заявил, что в России «за взятку всё можно» сделать. Как вы относитесь к такой оценке нашей действительности?Проголосовало: 409 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа.15:00«Тайны века: Чехов. Неопубликованная жизнь». Документальный фильм (12+)16:00«Международные новости». Информационная программа16:30Новости. Информационная программа.17:00«Tele Travel». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиБелокочанная капуста и яблоки продолжают лидировать по росту ценВ долах как в шелках - Центробанк объявил о критически опасном показателе внешнего долга России-PRO ВалютуНефть пошла в рост, доллар и евро пошли на снижениеДоллар укрепился почти на 32 копейки, евро – на 21 копейку-PRO ЭнергетикуПАО «ТГК-1» заключило соглашения с учебными заведениями ЗаполярьяКольская АЭС в январе 2017 года увеличила выработку электроэнергии на 43,2 млн кВтч-PRO ЖКХКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: ЗАТО мечтают о статусе «моногород»Плановые отключения в Мурманске на 9 февраля-PRO Нефть и газОбъёмы перевозок наливных грузов по Северному морскому пути в 2016 году показали небывалый ростДобыча нефти на арктическом шельфе России в 2016 году выросла в 2,5 раза – до 2,15 млн тонн-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения