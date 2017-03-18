Мурманская область. Арктика18.03.17 19:51
«Вместе мы непобедимы» - в Мурманской области прошли народные гуляния, посвященные дню воссоединения Крыма с Россией
В Мурманской области прошли народные гуляния, посвященные трёхлетию воссоединения Крыма и России. В них приняло участие около пяти тысяч человек. В областном центре народное гуляние «Русская весна» проходило в сквере на центральной площади Пять Углов.
В праздничном концерте участвовали лучшие творческие коллективы региона. Также состоялся флешмоб «Крым – Россия, навсегда!»
Участники гуляний несли плакаты «Россия и Крым – вместе навсегда», «Один народ – единая страна!», «Вместе мы непобедимы» и другие.
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