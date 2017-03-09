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Мурманская область. Арктика09.03.17 11:08

Внеплановые проверки выявили многочисленные нарушения в организациях, занимающихся отловом и содержанием безнадзорных животных

Комитетом по ветеринарии Мурманской области  в январе и феврале были проведены две внеплановые проверки организаций занимающихся отловом, содержанием безнадзорных животных на территории муниципального образования Кольский район. В ходе проведения проверок были выявлены многочисленные нарушения требований ветеринарного законодательства РФ.

Так, в январе 2017 года на основании обращения гражданки, в отношении индивидуального предпринимателя, комитетом была проведена внеплановая выездная проверка, согласованная с Мурманской природоохранной прокуратурой. В своём обращении заявитель сообщила, что на территории предприятия обнаружены трупы собак, что животные, содержащиеся в хозяйстве, непосредственно контактировали с трупами животных.

По данному факту индивидуальный предприниматель привлечён к административной ответственности по двум статьям КоАП РФ, наложены административные штрафы. С целью устранения выявленных нарушений индивидуальному предпринимателю выдано предписание.

Также комитетом выявлен факт, что  на территорию Кольского района Мурманской области владельцем крестьянского фермерского хозяйства был произведён ввоз сельскохозяйственных животных без проведения обязательных карантинных мероприятий направленных на предупреждение инфекционных заболеваний опасных для человека и животных, транспортировка  животных осуществлялась без оформления ветеринарного сопроводительного документа. В отношении лица, допустившего административное нарушение, приняты меры административного реагирования, наложен административный штраф и выдано предписание по устранению выявленных нарушений.

Кроме того, на основании обращения гражданки, о ненадлежащей  организации осуществления деятельности по отлову, содержанию, стерилизации и эвтаназии безнадзорных животных на территории муниципальных образований Кольского района, в пункте временного содержания принадлежащего предприятию, расположенному около п. Мурмаши, комитетом согласована с Межрайонной природоохранной прокуратурой Мурманской области внеплановая выездная проверка, которая проводится в настоящее время.

Информация направлена по подведомственности в Управление МВД по Мурманской области и администрацию Кольского района для рассмотрения для принятия мер реагирования в рамках компетенции.

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