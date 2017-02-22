Мурманская область. Арктика22.02.17 15:25
Внимание, вводятся изменения маршрута № 6Т
В Мурманске в связи с проведением работ по устранению повреждений ГОУП «Мурманскводоканал» на водопроводе на ул. Морская, 11 в период с 9 часов 27 февраля по 3 марта будет изменен маршрут движения автобусов № 6Т.
Путь следования: ул. Орликовой – просп. Кольский – автопарк – просп. Кольский – ул. Пономарева – ул. Ломоносова – ОМСЧ Севрыба – ул. Ломоносова – ул. Пономарева – ул. Орликовой.
Возможны отклонения от расписания движения автобусов №6Т.
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